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12 Ekim sonuçları kazananları belli oldu! İşte MPİ 12 Ekim Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Milyonlarca vatandaşın büyük bir ilgiyle takip ettiği sonuçları dün gece belli oldu. Her zaman olduğu gibi başkent Ankara'nın Balgat ilçesinde yapılan MPİ Sayısal Loto çekilişi sonucunda büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. 05-06-21-27-37 ve 46 numaralarını bulan olmadığı için büyük ikramiye bu hafta 7. kez devretti! 12 Ekim burada..

Giriş Tarihi: 13.10.2019 11:52
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları kazananları belli oldu! İşte MPİ 12 Ekim Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Ülkemizde arama motoru Google üzerinden en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alan Sayısal Loto sonuçları için heyecan yine devam ediyor. Dün gece gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 12 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde talihli numaraları, 6 bilenin kazandığı ikramiye tutarını ve tüm detayları öğrenebilirsiniz.

1261 sayılı 12 Ekim Sayısal Loto sonuçlarında; kazanan numaralar 05-06-21-27-37-46 oldu büyük ikramiyeyi bilen olmadı ve 7. kez devroldu.

6 bilen kişi sayısı: 7. Devir

5 bilen kişi sayısı: 163 - Kişi başına düşen ikramiye: 6.453,50 TL

4 bilen kişi sayısı: 8.698 - Kişi başına düşen ikramiye: 90,85 TL

3 bilen kişi sayısı: 158.577 - Kişi başına düşen ikramiye: 13,25 TL

İŞTE 12 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

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12 Ekim Sayısal Loto sonuçları kazananları belli oldu! İşte MPİ 12 Ekim Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
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