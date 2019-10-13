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ölümden döndü

Ünlü televizyoncu , Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 21:53
Acun Ilıcalı ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı'nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı ölümden döndü
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