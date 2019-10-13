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müdürlü polisli örgüte 34 tutuklama

Adana'da silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 zanlı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 10:39
Cezaevi müdürlü polisli örgüte 34 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.

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Cezaevi müdürlü polisli örgüte 34 tutuklama
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