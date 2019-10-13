Kumkapı’da 15 bin kişiye balık dağıtıldı

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Kumkapı Meydanı, yine bir balık festivaline ev sahipliği yaptı. Fatih Belediyesi ve Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği (KUMDER) iş birliğiyle düzenlenen 15. Balık Festivali dün başladı. Festivalin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla festival düzenlediklerini vatandaşların balık ürününe hasretini giderdiklerini söyledi. Başkan Turan, "İstanbul ve deniz bir bütündür. Deniz İstanbul'u özel kılmış, İstanbul da deniz sayesinde tarih boyunca bolluk ve refaha kavuşmuştur. Dolayısıyla deniz İstanbul'un şansıdır. Kimse lüfersiz, palamutsuz, balık-ekmeksiz bir İstanbul hayal edemez" dedi. Açılış konuşmasının ardından festivale katkıda bulunan esnafa plaket dağıtıldı. Kumkapı Meydanı'na kurulan ızgaralarda pişen balıklar, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi. İki gün sürecek festivalde vatandaşlara 8 bin kişilik uskumru, 2 bin 500 kişilik çupra, levrek ızgara, 2 bin porsiyon istavrit tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 2 bin kişilik kalamar tava, 5 bin balık böreği, şalgam suyu, limonata ve helva ikram edildi. Festivalin ikinci gününde ise olta balıkçılığını teşvik etmek amacıyla Galata Köprüsü'nde oltayla balık tutma yarışması yapılacak.