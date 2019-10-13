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Mesai dönüşü can verdiler

’de çalıştıkları restorandan çıkıp evlerine gitmek için yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadına alkollü sürücünün kullandığı araç çarptı

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Mesai dönüşü can verdiler
Korkunç kaza, önceki akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kazada, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek için yol kenarına gelerek otobüs beklemeye başlayan Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, Melikcan Örel yönetimindeki otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçtu, 3 kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Melikcan Örel ile yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Aynı kazada hayatlarını kaybeden Durmaz, Büyük ve Akaydın'ın, olay yeri yakınındaki balık restoranında çalıştıkları, mesai bitiminde evlerine gitmek için yol kenarına gelip, otobüs bekledikleri ortaya çıktı. Kadınlardan Fadime Balkan Durmaz, dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabiga beldesinde toprağa verildi. Yıldız Büyük ise bugün Biga'da toprağa verilecek. Saniye Akaydın'ın cenazesinin ise toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüleceği öğrenildi. DHA
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Mesai dönüşü can verdiler
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