Reyting sonuçları açıklandı! 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları vatandaşlar tarafından gün içerisinde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziler arasındaki rekabetin kıyasıya arttığı şu günlerde Kim Milyoner Olmak İster, Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi diziler, ekranlardaki yerini aldılar. Peki, 12 Ekim reyting sıralamasında kim birinci oldu? Akşam yayınlanan dizilerin sonuçları genellikle ertesi gün öğlen saatlerinde açıklanıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Ekim reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması…

12 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KİM MİLYONER OLMAK İSTER KUZEY YILDIZI İLK AŞK…

Medya gündemini takip edenler 12 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…