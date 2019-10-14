Düğün alışverişine çıkan damat kaza kurbanı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde düğün alışverişine giderken trafik kazası geçiren damat Alim Şirinler hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi de yaralandı.Kaza önceki gün Antalya-Kemer Karayolu'nda meydana geldi. Alim Şirinler 25 Ekim'deki düğününe hazırlık yapmak için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık yeğenleriyle birlikte Antalya'ya doğru yola çıktı. Bir süre sonra sürücü Şirinler'in yol hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.