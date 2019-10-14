Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İki gün önce başlamıştı! 25 metre yükseklikten düştü

İki gün önce başlamıştı! 25 metre yükseklikten düştü

’ta iki gün önce çalışmaya başladığı bir bina inşaatının 5’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları şoka girerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:52
İki gün önce başlamıştı! 25 metre yükseklikten düştü

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yapımı devam eden 5 katlı bir binada meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında çalışan H.G. (39), dengesini kaybedip, düştü.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan H.G. ağır yaralandı. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak, H.G.'nin çalışma arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.



İKİ GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

39 yaşındaki H.G.'nin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Kaldırıma oturan işçiler uzun süre yerlerinden kalkamadı. 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden H.G.'nin ise iki gün önce inşaatta işe başladığını öğrenildi. Polis, H.G.'nin ölümüyle ilgili tahkikat başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki gün önce başlamıştı! 25 metre yükseklikten düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN