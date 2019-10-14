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Metrobüste genç kıza sapık şoku!

Metrobüste bir genç kızı taciz eden 61 yaşındaki adam, mağdurun çığlık atması sonucu yakalandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:16
Metrobüste genç kıza sapık şoku!

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

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Metrobüste genç kıza sapık şoku!
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