Nefise Dolapcı cinayetinde flaş gelişme

İstanbul Ulus'ta geçtiğimiz yıl Aralık ayında dairede 'çok gürültü yaptığı' gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldüren ve ardından teslim olan 30 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yener hakkında iddianame düzenlendi.

"HADİ ABLA İŞİNE BAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Yener'in maktul Nefise Dolap ı'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ettiği, olay günü şüphelinin sabah saatlerinde duş almak için şofbeni çalıştırdığı ancak sıcak su akmadığı için kapıcı odasını aradığı belirtildi. Dolapcı'nın şüphelinin ikametine geldiği, şofbeni kontrol etmek için içeri girdiği ve şüpheliye şofbenin tamiri için birisini göndereceğini söyleyerek çıktığı kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika sonra Dolapcı'nın tekrar şüphelinin dairesine geldiği ve yüksek müzik sesi nedeniyle şüpheliyi uyardığı, şüphelinin de maktule "Hadi abla işine bak" diyerek iteklediği ve arkasını dönerek içeriye girdiği esnada maktulün de şüpheliyi iteklediği anlatıldı.

Şüphelinin bunun üzerine sinirlenerek maktulü sert bir şekilde itekleyerek yere düşürdüğü, Nefise Dolapcı'nın yerde iken şüphelinin kahvaltı için hazırlamış olduğu tabağın yanında olan bıçağı aldığı ve şüpheliye savurduğu belirtildi. Şüphelinin bu esnada elinin kesildiği ve maktule yumruk ile vurduğu, aralarında arbede yaşandığı, şüphelinin maktulün elindeki bıçağı bileğinden kıvırarak Dolapcı'nın boğazını kestiği kaydedildi.

SURİYELİLERİN BARAKASINA SIĞINMIŞ

İddianamede, olay ardından Nefise Dolapcı'nın orada yaşamını yitirdiği, şüpheli İbrahim Yener'in ise panik ile olay yerinden kaçtığı ve nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söylediği belirtildi. Aracı ile olay yerinden uzaklaşarak Beylikdüzü'nde Suriyeli tanımadığı kişilere ait bir barakaya sığındığı, burada üzerini değiştirip eline pansuman yaptıktan sonra annesinin yanına gittiği ve ardından emniyete teslim olduğu anlatıldı.

KATİL OLAYI ANLATTI

Yener ifadesinde, Şofben sorunu ardından 15-20 dakika kadar sonra yani saat 09:00 sıralarında tekrar zil çaldığını, Nefise Dolapçı'nın "Bu Müzik Ne" diyerek çıkıştığını, kumandayı eline alıp TV'den dinlediği müziğin sesini kıstığını, kapıya döndüğünde Nefise Dolapçı içeri girdiğini, kendisine hitaben "Burayı gündelikçi olarak kullanamazsın. 30 yıldır herkes burada oturuyor. Giriş çıkış saatine ve müzik sesine dikkat edeceksin. Burada herkes aile" şeklinde sözler söylemeye başlayınca kendisine hitaben "Hadi abla işine bak çık git dairemden" diyerek Nefise'yi ittiğini ve arkasını döndüğünde Nefise Dolapçı'nın kendisini ittiğini ve kafasını duvara çarptığını, bunun üzerine sinirlendiğini ve Nefise'yi ittiğini bu kez Nefise'nin yere düştüğünü iddia etti. Yerden kaldırıp yardım etmek isteyip ona doğru eğildiği esnada Nefıse'nin düştüğü yere yakın bir yerde kendine kahvaltı hazırlamak için bıraktığı sarı ya da yeşil saplı tırtıklı meyve bıçağını Nefise alıp kendisine doğru savurunca sol bileğinden yaralandığını ve kan akmaya başladığını, parmağının kesildiğini ve kanadığını, bu arada Nefise'ye yumruk vurduğunu, bileğini bükerek elinden bıçağı kıvırıp savurup almaya çalıştığı esnada Nefise de bıçağı bırakmamak için kendine doğru çekince bıçak ile Nefıse'nin boynunun kesildiğini gördüğünü ileri sürdü. Korkup hemen spor ayakkabılarını giyip evden çıktığını ve bir süre sonra annesine gittiğini ve teslim olmaya karar verdiğini anlattı. Nefise'yi öldürme kastının olmadığını, bıçağı elinden alıp kendisini korumak istediğini, bıçağı kaptırmamak için çekince bıçağın boynuna isabet ettiğini ileri sürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcılık, şüpheli Yener'in ikametinin olduğu apartmanda apartman görevlisi olarak çalışan Nefise Dolapçı'yı kafasına vurup boğazını kesmek suretiyle öldürdüğünü, şüphelinin 'Kasten öldürme' eylemini acıma hissi olmaksızın gerçekleştirdiğini, bu nedenle 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçunu işlediğini kaydetti. Şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.