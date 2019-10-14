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çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 14 Ekim Pazartesi MPİ On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu sevenler için oynamayı oldukça tercih ettiği oyunlardan bir tanesi olan çekilişi için geri sayım başladı. 14 Ekim 2019 Pazartesi günü noter huzurunda çekilecek olan sonuçlar için heyecan dorukta. Binlerce vatandaş için umut kapısı sayılan çekiliş bugün gerçekleştirilecek. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ekim Pazartesi MPİ On Numara Çekiliş Sonuçları burada olacak!

Giriş Tarihi: 14.10.2019 08:56
On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 14 Ekim Pazartesi MPİ On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenler için oldukça heyecan verici olan On Numara'da bu hafta çıkacak numaralar merak konusu oluyor. Bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça fazla olurken, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Sorusu oldukça fazla aratılıyor. 14 Ekim Pazartesi MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? 14 EKİM PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA OLACAK!

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

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