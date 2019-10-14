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açıklandı mı? 13 Ekim Pazar Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Dizi/Program sezonunun başlaması ile birlikte vatandaşlar takip ettikleri program ve dizilerin reyting sıralamasında hangi pozisyonlarda olduklarını merak ediyorlar. Akşam yayınlanan dizilerin sonuçları genellikle ertesi gün öğlen saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? 13 Ekim Pazar Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 14.10.2019 08:53
Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ekim Pazar Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları vatandaşlar tarafından gün içerisinde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziler arasındaki rekabetin kıyasıya arttığı şu günlerde dün akşam Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır gibi diziler ekranlardaki yerini aldılar. Peki, 13 Ekim reyting sıralamasında kim birinci oldu? Akşam yayınlanan dizilerin sonuçları genellikle ertesi gün öğlen saatlerinde açıklanıyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Ekim reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması…

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KİMSE BİLMEZ, AŞK AĞLATIR

Medya gündemini takip edenler 13 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ekim Pazar Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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