Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun'daki bıçakla yaralama

'daki bıçakla yaralama

'un Canik ilçesinde 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 19:41
Samsun'daki bıçakla yaralama

İlçede önceki gün Ferhat Ç. (28) ile T.S. (23) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ferhat Ç. ile kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşları Yunus T. (31) ve İlyas A. (26) bıçakla yaralandı.

Ekiplerce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferhat Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli T.S, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'daki bıçakla yaralama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN