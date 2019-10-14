Son dakika: Kocaeli'deki cinsel istismar iddiası: Tutuklu sayısı 16’ya ulaştı!

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi. İşte detaylar
KOCAELİ'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI: TUTUKLU SAYISI 16'YA ULAŞTI!
Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri savcılıkça salıverilirken, 5 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmış, 4 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.