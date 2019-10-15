7 yaşında bıraktığın kızın anne oldu baba

BUGÜN NELER OLDU

Ege Denizi üzerinde 8 Ekim 1996'da görev uçuşu yaparken, Yunan savaş uçaklarıyla girdiği 'it dalaşında' düşen F-16 uçağının pilotu yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşı 23 yıldır çıkarılamadı. Geçtiğimiz yıllarda 400 metre derinlikte bulunan babasının naaşının çıkartılması için internetten "Şehidimize Sahip Çıkalım" sloganıyla imza kampanyası başlatan Erdoğan'ın ailesine 6 yıl önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan destek vermişti. O dönem Başbakan olan Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışma başlatılmış, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da o günlerde "İnşallah yakın zamanda çıkarılacak" demişti. Ancak yüzbaşı Nail Erdoğan'ın naaşına ulaşılamadı.Babasını kaybettiğinde henüz 7 yaşında olan yüzbaşı Erdoğan'ın kızı Evrim Erdoğan'ın ise babasına olan özlemi hiç bitmedi. 2 ay önce anne olan Evrim Erdoğan, babasının ölüm yıl dönümünde kucağında kızıyla paylaştığı fotoğrafının yanına bir zamanlar baba kucağında olduğu fotoğrafını da ekleyip şu satırları yazdı: "Ne güzelmiş evlat kokusu, cennet kokusu 8 Ekim. Sen gittin babam. Gittiğin cennetinden yavrumu gönderdin bana. 7 yaşında bıraktığın kızın anne oldu. Ona seni anlatacağım. Ben hep gururlandım seninle o da gururla anacak adını. Görsen ne çok severdin..."