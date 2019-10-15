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'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:59
Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpıştı.

YOĞUN SİS KAZAYA NEDEN OLDU!

Minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Boşandığı eşinin başına satırla vuran caniden son dakika itirafı geldi! Sonrasını hatırlamıyorum...

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Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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