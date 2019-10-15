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'de katliam gibi !

’in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:01
Eskişehir'de katliam gibi kaza!

Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde Yusuf Gökdaş idaresindeki 26 VR 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kaza sonucunda sürücü Yusuf Gökdaş (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan eşi Kezban Gökdaş ise 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir'de katliam gibi kaza!
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