Son dakika: Cesedi evden çıkarırken yakalandılar! Komşular fark etti!

Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

CESETTE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis, gencin ölüm sebebini araştırırken ortaya çıkan bulgular şaşırttı. Sağlık ekibi, Kenan Tunç'un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay yeri inceleme ekipleri Kenan Tunç'un vücudunda darp izleri tespit etti ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.