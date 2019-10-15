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Son dakika: Cesedi evden çıkarırken yakalandılar! fark etti!

’nin Karamürsel ilçesinde evden çıkan cesette kan donduran bir son dakika detayı ortaya çıktı! Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen 47 yaşındaki evde baygın halde bulundu. İki arkadaşı Kenan Tunç’un cesedini apar topar evden çıkarmaya çalıştı. Tam bu sırada komşuların fark etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olayın detayları ise adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 21:35
Son dakika: Cesedi evden çıkarırken yakalandılar! Komşular fark etti!

Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre olay, 'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan , yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

CESETTE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis, gencin ölüm sebebini araştırırken ortaya çıkan bulgular şaşırttı. Sağlık ekibi, Kenan Tunç'un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay yeri inceleme ekipleri Kenan Tunç'un vücudunda darp izleri tespit etti ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Son dakika: Cesedi evden çıkarırken yakalandılar! Komşular fark etti!
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