Son Dakika: Müge Anlı’nın programında Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı! Hangisi amcası hangisi babası ortaya çıktı!

Günün son dakika haberi Müge Anlı ile Tatlı Sert programından geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan flaş gelişme herkeste şok etkisi yaratmıştı. Mustafa Celep isimli şahsın annesinin iki kardeş ile birlikte olması sebebi ile hangisinin babası hangisinin amcası olduğunu öğrenmek için programa başvurması izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep, Müge Anlı'nın bugünkü programında gerçek babasının kim olduğunu öğrendi. Biyolojik babasını aramaya gelen Mustafa Celep'in DNA sonucu bugün ortaya çıktı.

İşte konu ile ilgili son dakika detayları..