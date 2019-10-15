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: ’nın programında ’in sonucu açıklandı! Hangisi amcası hangisi babası ortaya çıktı!

'nın programında yaşanan flaş gelişmesi herkeste şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz günlerdeki programda isimli kişinin akılalmaz hikayesi herkeste büyük etki yaratırken izleyici ekrana kilitlenmişti. 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek üzere 'in programına başvurmuştu. Hangisinin amcası hangisinin babası olduğunu öğrenmek isteyen Mustafa Celep bugünkü canlı yayında tüm merakını giderdi. testi sonucuna göre ortaya çıkan gerçek ise şaşırttı. İşte konu ile ilgili son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:16
Son Dakika: Müge Anlı’nın programında Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı! Hangisi amcası hangisi babası ortaya çıktı!

Günün haberi ile Tatlı Sert programından geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan flaş gelişme herkeste şok etkisi yaratmıştı. isimli şahsın annesinin iki kardeş ile birlikte olması sebebi ile hangisinin babası hangisinin amcası olduğunu öğrenmek için programa başvurması izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Mustafa Celep, Müge Anlı'nın bugünkü programında gerçek babasının kim olduğunu öğrendi. Biyolojik babasını aramaya gelen Mustafa Celep'in sonucu bugün ortaya çıktı.

İşte konu ile ilgili son dakika detayları..

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Son Dakika: Müge Anlı’nın programında Mustafa Celep’in DNA sonucu açıklandı! Hangisi amcası hangisi babası ortaya çıktı!
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