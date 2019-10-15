Üzüm bağındaki cinayetin arkasından yasak aşk çıktı!

Olay, 4 Ağustos 2014 yılında Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesinde üzüm bağında meydana gelmişti. 2 çocuk babası çiftçilik yapan Veli Taşdöğen, kendisine ait üzüm bağında çalışırken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üzüm bağında olan eşi Ayşe Taşdöğen (35) jandarma tarafından gözaltına alınmış, ancak ifadesinde eşinin öldürülmesiyle ilgili ateş eden kişiyi görmediğini söylemişti. Ayşe Taşdöğen, daha sonra serbest bırakıldı. Cinayete kurban giden Veli Taşdöğen'in öldürülmesi faili meçhul kalmıştı.