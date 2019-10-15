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'ün son paylaşımı yürek burktu

’de dün gece saatlerinden karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden genç kız gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 15:04
Yasemin Gül'ün son paylaşımı yürek burktu

Nevşehir Zübeyde Hanım caddesinde karşıdan karşıya geçmek istersen Burhan E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Yasemin Gül bugün öğle namazını müteakip Alibey Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenaze namazına ailesi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"HUZURU HÜZNE TERCİH EDERİM..."

Sosyal paylaşım sayfasındaki paylaşımı yürekleri burktu.
Otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yasemin Gül'ün sosyal paylaşım sayfasında paylaşmış olduğu "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim" yazısı yürekleri burktu.

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Yasemin Gül'ün son paylaşımı yürek burktu
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