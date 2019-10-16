29 Ekim tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını ve coşkusunu yaşamamıza oldukça az bir süre kaldı. Öğrencilerden, çalışanlara kadar pek çok kesim tarafından bu günün tatil olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Her yıl coşkuyla ülkemizin dört bir yanında kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl da tatil olacak mı? Özellikle, yıllık izinleri ile birlikte hem hafta sonunu hem de 29 Ekim'i birleştirip tatile çıkmak isten bireyler araştırmalarına devam ediyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırlamış bulunuyoruz.

29 EKİM TATİL Mİ? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim bu yıl, Salı gününe denk geliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.