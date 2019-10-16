Arkadaşının eşiyle birlikte oldu, ihanet ortaya çıkınca öldürdü!

Polisin yaptığı araştırmaya göre Uğur Günser, (45) sekreter eşi Serpil Ç.G(36) ile Marmaray Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyordu.

ATLAY'I TOKATLADI EŞİNİ DÖVDÜ

Orkun Atlay'da(44) aynı işyerinde elektronik teknisyeniydi. Orkun Atlay ve Serpil Ç.G, geçtiğimiz Şubat ayından itibaren ilişki yaşamaya başladı. Uğur Günser, bu ilişkiyi eşinin cep telefonu mesajlarından öğrendi. Günser, ilişkiyi öğrenince Atlay'ı işyerinde tokatladı, eşini de dövdü.

Geçen Pazar günü de Atlay'ın Erenköy Mahallesi Eralp Sokak numara 15/22'de evine eşini yüzleştirmek için götürdü. Saat 22.00 sıralarında Günser ile Atlay arasında evde önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavga sırasında Atlay, masada duran bıçağı alarak Günser'i defalarca bıçakladı. Uğur Günser'in eşi Serpil Ç.G. bıçaklama sırasında Atlay'a elindeki bira şişesini vurarak engel olmaya çalıştı.



POLİSİ ARADI



Atlay, Günser'i bıçakladıktan sonra polisi arayarak olayı bildirdi.



Polis eve gittiğinde, dış kapıda Orkun Atlay'ı elinde bıçakla, kanlar içinde buldu. Polisin elinden bıçağı aldığı Atlay polise, "Onu bıçakladım, ölüyor içeride" dedi. Polis içeri girdiğinde Uğur Günser'i kanlar içinde buldu. Hemen sağlık ekibi eve çağırıldı. Eve gelen sağlık ekibi, göğsünden ve vücudunun değişik yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi bulunan Günser'in hayatını kaybettiğini belirledi.



3 AYLIK HAMİLE



Polis, başından ve elinden yaralanan Orkun Atlay'ı ve Günser'in eşi Serpil Ç.G'yi gözaltına aldı. 2 kişi polis merkezine götürülürken, Günser'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



3 aylık hamile olduğu belirtilen Serpil Ç.G, polisteki ifadesinde, "Orkun ile ilişki yaşıyordum. Eşim bunu öğrendi ve beni Orkun'un evine yüzleşme için götürdü. Orkun'a sorular sordu. Birlikte alkol aldığımız masa üzerinde bıçak vardı. Orkun, bu sorulara dayanamayarak Uğur'u defalarca bıçakladı" dediği öne sürüldü.



Orkun Atlay da ifadesinde, "Serpil ile ilişkimiz vardı. Uğur bunu öğrenince Serpil ile birlikte evime geldi. Uğur ve Serpil beni darp etmeye başlayınca buna dayanamadım ve masa üzerindeki bıçakla Uğur'u bıçakladım." dediği iddia edildi.



Polis yaptığı kamera incelemesinde olaydan önce saat 16.00 sıralarında Uğur Günser ve eşi Serpil Ç.G'nin eve giriş yaptıklarını belirledi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Orkun Altay, tutuklanırken, Serpil Ç.G adli kontrol kararıyla serbest kaldı. (Hürriyet)