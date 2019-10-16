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Eğirdir’de 61 yaşındaki adamın hazin sonu

’nın Eğirdir ilçesinde evinin önünde düşen 61 yaşındaki adam, çevredekiler tarafından fark edildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından yapılan kontroller sonucunda Ahmet S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşte acı haberin diğer detayları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:07
Eğirdir’de 61 yaşındaki adamın hazin sonu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Bağören köyündeki Yukarı Pınar Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki Ahmet S.'nin evinin önünde hareketsiz vaziyette yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında, söz konusu yere 112 Acil Servis ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

ÇENESİNİ VURDUĞU İÇİN...

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ahmet S.'nin öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede, talihsiz adamın düşmesiyle birlikte çenesini yere vurması sonucu öldüğü kaydedildi. Ahmet S.'nin 'Ani - doğal ölüm' raporu verilen cenazesinin daha sonra yakınlarına teslim edildiği öğrenildi. Öte yandan, talihsiz adamın bugün toprağa verileceği belirtildi.

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Eğirdir’de 61 yaşındaki adamın hazin sonu
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