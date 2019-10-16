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Mahkemenin son dakika kararı belli oldu! UBER kalktı mı? UBER erişim yasağı

Birleşik Taksiciler Derneği ve Otomobilciler Esnaf Odası, geçtiğimiz aylarda internet üzerinden ulaşım hizmeti veren ’e erişimin engellenmesi amacıyla dava açmış, haksız rekabetin tespitine yönelik karar verilmesini talep etmişti. Şehir içi taşımacılık hizmeti veren firma, 31 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla İstanbul’daki UberXL faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı. Söz konusu davanın görüldüğü İstanbul 10’uncu Uber faaliyetlerine yönelik nihai kararını verdi. Peki dava nasıl sonuçlandı? Uber faaliyetleri durduruldu mu? Uber’e erişim yasağı geldi mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:35
Mahkemenin son dakika UBER kararı belli oldu! UBER kalktı mı? UBER erişim yasağı

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. 2014 yılında ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan Uber, yaklaşık 4 ay önce, Mayıs 2019'da UberXL faaliyetlerini durdurarak ülkemizdeki hizmetlerini sarı taksi ve turkuaz taksi iş ortakları ile sınırlandırmıştı. Devam eden süreçte görülen davada Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunu yönelik alınan karar ile birlikte Uber'e erişimin hükümle engellenmesine karar verildi.

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Mahkemenin son dakika UBER kararı belli oldu! UBER kalktı mı? UBER erişim yasağı
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