Mahkemenin son dakika UBER kararı belli oldu! UBER kalktı mı? UBER erişim yasağı

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. 2014 yılında ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan Uber, yaklaşık 4 ay önce, Mayıs 2019'da UberXL faaliyetlerini durdurarak ülkemizdeki hizmetlerini sarı taksi ve turkuaz taksi iş ortakları ile sınırlandırmıştı. Devam eden süreçte görülen davada Uber hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunu yönelik alınan karar ile birlikte Uber'e erişimin hükümle engellenmesine karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU