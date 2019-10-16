Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim Çarşamba reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba günleri ekranlara Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz, Afilli Aşk gibi diziler ekranlara geliyor. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 16 Ekim Çarşamba reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçlarında hangi televizyon programı veya dizinin birinci olduğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…