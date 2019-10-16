Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almanın farklı anlamları!

Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, ve huzurun anahtarıdır. Rüyada abdest aldığını görmek rüya tabirlerince farklı yorumlanır. Vatandaşlar tarafından sıkça aranmakta olan bu konunun yorumları çoğu tabirde farklı olsa da psikolojik nedenlerin rüyalarımızı etkilediğini unutmamak gerekir. Rüyada deprem olduğunu görmek bazı yorumculara göre rüyayı gören kişi hasta ise sifa bulur, günahkár eder, iyilik tarafi artar, her türlü saadete nail olur. Peki rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almanın anlamı nedir?

RÜYADA ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Gündelik hayatımızda abdest aldığımızda kendimizi rahatlamış hissederiz. Hem bedenen hem ruhen kişi kendini zinde hisseder. Uyku halinde ise rüyada abdest aldığını görmek farklı anlamlarla yorumlanıyor. Peki rüyada abdest aldığını görmek ne anlama gelir?

RÜYADA ABDEST ALMAK

Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Rüyada abdest almak güzel ahlaklı olmaya, iyi niyetli ve hayır yapmayı seven kişilere, hidayete ermeye, hak yolunu bulmaya, kudretli ve yüce gönüllü olmaya delalet eder.

Rüyada abdest almak her zaman hayırlı ve güzel olana işaret eder. Rüya sahibinin mutluluk verici haberler alması ya da böyle olaylar yaşaması, sorunlara çözüm, dertlere şifa bulması anlamına gelir.

RÜYADA CAMİDE ABDEST ALMAK

Rüya, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. Rüyada camide abdest almak, rüya sahibinin olmasını istediği hayallerin gerçekleşmesi durumunda malından ya da parasından vereceği sadakaya delalet eder.

RÜYADA ABDESTİN BOZULMASI

Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

RÜYADA SICAK SUYLA ABDEST ALMAK

Rüyada sıcak su ile abdest almak, gam ve kedere düşeceği anlamına gelir.

RÜYADA TEMİZ VE BERRAK SUYLA ABDEST ALMAK

Temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek gam ve kederden ise kurtulacağı anlamına gelir.

RÜYADA YAĞMUR SUYUYLA ABDEST ALMAK

Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

RÜYADA GÜNAHKAR OLANIN ABDEST ALDIĞINI GÖRMESİ

Günahkar bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teala'nın, onun günahlarını affedeceğine işarettir. Rüyada sıcak ya da ılık su ile abdest aldığını veya guslettiğini görmek, üzüntü, keder ve hastalığa işaret eder.