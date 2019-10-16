Sayısal loto sonuçları açıklandı! İşte 16 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto'nun bu haftaki kazandıran numaraları merak konusu oldu. Oyunu oynayanlar arama motorlarında merakla Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Ekim MPİ sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (16 EKİM 2019)

16 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

16 Ekim sayısal loto sonuçları açıklandı. İşte kazandıran numaralar: 01, 04, 06, 35, 40, 47

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.