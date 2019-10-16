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Son dakika: Çay ocağındaki cinayette şok ifadeler! "Sevgilime tecavüz etti"

Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 11:40
Son dakika: Çay ocağındaki cinayette şok ifadeler! Sevgilime tecavüz etti

Olay, önceki gece Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki çay ocağında yaşandı. Çay ocağında oturan Uğur A. başından, E.G. ise sırtından kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 2 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Emre Samat olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Ankara'ya kaçmaya hazırlandığı olan Samat'ı ruhsatsız tabancasıyla yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, ayrıca olaya karıştıkları tespit edilen Oktay T. ve Hüseyin Y. ile B.Y. isimli kadını da yakaladı.

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Son dakika: Çay ocağındaki cinayette şok ifadeler! "Sevgilime tecavüz etti"
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