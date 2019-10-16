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Son depremler | 15 Ekim , en son nerede oldu?

araştırmaları son dönemde oldukça artmış durumda bulunuyor. Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde sık sık depremler görülmesi vatandaşları tedirgin eden konular arasında yer alıyor. En ufak sarsıntılar bile ‘ ’ aratmasına neden oluyor. Sabah.com.tr olarak son depremler listesini sizler için hazırladık. En son deprem nerede oldu? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:51
Son depremler | 15 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, en son deprem nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesi gün içerisinde aratılan konular arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşanan depremler, vatandaşların AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göz atmasına neden oluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 16 Ekim'de meydana gelen depremler nerelerde oldu?

16 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremleri sizlerle paylaştık.

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Son depremler | 15 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, en son deprem nerede oldu?
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