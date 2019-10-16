Suç makinası Süleymaniye’de yakalandı!

İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Cami Polisi olarak görev yapan görevlilerce yapılan çalışmalar kapsamında suç makinası şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde saat 16:00 sıralarında Fatih ilçesi Süleymaniye Cami çevresinde şüpheli üzerine durudurulan şüpheli Mustafa Selim Ş.'nin sorgusu yapıldı. Şüphelinin 9 farklı suç kaydının bulunduğu, hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ortaya çıktı.

Şüphelinin Silvan Sulh Ceza Hakimliği'nden 'Kamu malına zarar verme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma (PKK/KCK)' suçları olmak üzere toplam 3 suçtan arandığı tespit edildi.

O SİLAHTAN PKK ÇIKTI

Ayrıca şüphelinin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan yakalatmış olduğu ateşli silah üzerinde yapılan kriminal incelemede PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 3 faili meçhul dosyanın bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği öğrenildi.