Ataşehir Belediyesi haklarını gasp etti

BUGÜN NELER OLDU

CHP'LI Ataşehir Belediyesi çalışan taşeron, sözleşmeli ve memurları bu ay da mağdur etti. Önceki aylarda maaşlarının ancak yarısını alabilen işçiler umutlarını ekim ayına bağlamıştı. Ancak Ataşehir Belediyesi bu kez de maaşları yarım yatırdı. Kazanılmış haklarını alamayan işçilerin yanı sıra sözleşmeli personel ve memurlar da CHP'li belediyenin skandal uygulama kervanına dahil edildi. Personel ve memurların maaşları da yarım yatarken 2 bin 400 TL sosyal denge parası da yatırılmadı. Yaşadıklarına isyan eden işçiler "Artık buna bir çözüm bulunmalı. Belediyenin paraları nereye veya kimlere aktarılıyor ortaya çıkartılmalı. Bu zulümdür" diyerek dert yandı.