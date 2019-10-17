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'de ! 70 litre...

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bir kişinin Bulgaristan'dan kaçak içki getirerek işletmelere sattığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili operasyon başlatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 10:29
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu! 70 litre...

Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, H.K. isimli şahsın Bulgaristan üzerinden kaçak alkollü içki getirerek işletmelere sattığını tespit etti. Söz konusu ihbar ile ilgili yapılan operasyon neticesinde, H.K. isimli şahıs, 17 XX X68 plakalı araç bagajından kaçak alkollü içkileri satmak için çıkardığı esnada yakalandı.

LİTRELERCE KAÇAK İÇKİ BULUNDU!

Yapılan arama neticesinde aracın içinde 70 litreden fazla kaçak içki yakalandı.
Araç içerisinde bulunan şüpheli H.K., N.A. ve B.C. isimli şahıslar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasını sonrası serbest bırakıldı. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alındığı ve numune alındıktan sonra da Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu! 70 litre...
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