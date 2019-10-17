Cinsel saldırıya uğradı yüksekten atıldı

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Üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) Mayıs 2018'de bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu olarak yargılandığı davanın 4. duruşması dün görüldü. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Çet'in ev arkadaşı Lilia Thorine "tanık" sıfatıyla ikinci kez dinlendi. Sanık avukatlarının sorusu üzerine Thorine, Şule Çet ile o gece yaptığı bazı yazışmaları sildiği iddiasını reddetti. Tanık, "İlk mesajı ben çektim. Şule 'Çağatay bana asılıyor' dedi. 'Kalan paramı alıp ve yeni bir iş için görüşüp hemen geleceğim' dedi. Ben de hemen gelsin diye mesaj attım" diye konuştu. Duruşmada, Erciyes Üniversitesi'nde Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, Çet ailesinin avukatlarının talebi üzerine daha önceden mahkemeye sunduğu bilirkişi raporunu mahkemede anlattı. Şule Çet'in ölümüne ilişkin "olay yeri canlandırma sistemi" uyguladığını anlatan Özdemir, bilimsel verilere dayalı uygulamanın sonuçlarını açıkladı. Çet'in pencereden 4 metre 30 cm ileriye düştüğünü anımsatan Özdemir, "Şule, ileriye doğru atılmış olabilir. Somut olayda kişiyi ileriye taşıyacak rüzgâr gibi başka bir etken yok" dedi.Çağatay Aksu'nun Çet'in aşağıya kendisini sarktığında tutmaya çalıştığını ifade ettiğini anımsatan Özdemir, "Böyle bir sarkma durumunda kişi kendisini dengede tutamaz ve hemen düşer. Çağatay'ın onu tutma zamanı olmayabilir" ifadesini kullandı. Çet'in düştüğü yerde olağan akışa aykırı durumun olduğunu savunan Özdemir, "Şule önce kafasının üzerine düşmüş. Sağ ayakkabısı düşme olayından önce aşağıya atılmış olabilir. Çünkü ayakkabıda Şule'nin beyin dokuları bulundu. Sol ayakkabısı ise daha sonra aşağıya atılmış" diye konuştu. Çet'in olay yerindeki görüntülerinde kazağının içe kıvrılmış olduğu ve göğsüne kadar sıyrılmış olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Atlarken bunun böyle oluşması mümkün değil. Anal bölgesinde zorlama ve nokta kanamalar var. Bu da atılmadan önce cinsel saldırıya uğradığını gösteriyor" dedi.DURUŞMADA söz alan sanık Çağatay Aksu, sosyal medya nedeniyle tutuklandıklarını öne sürerken, "Şule'nin yükseklik korkusu olduğu öne sürülüyor. Öyle olsa 20. kattaki ofise nasıl gelir? Pencerede Şule'nin parmak izi çıkmaması normal. Çünkü avuç içi ile pencereyi tutmuş olabilir. Tahliye istemiyorum. Beraat alacağımı biliyorum" dedi. Çet'in babası İsmail Çet ise "Çıkıp da başkalarının kızını da mı aynı hale getireceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz" diye tepki gösterdi.