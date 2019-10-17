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'da operasyonu

'ın İskenderun ilçesinde ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 07:24
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Gültepe ve Buluttepe Mahallesi'ndeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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