Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş

İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş

Konya'da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail Kaynak’ın annesi Fatma Kaynak (21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma Kaynak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:56
İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş

Olay, 11 Ekim Cuma günü Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kaynak, otomobil kaporta tamir dükkanında çalışan 1 yıllık eşi Ahmet Kaynak'ı (29) arayarak 2,5 aylık bebekleri İsmail'in mama yedikten sonra nefessiz kaldığını, dudaklarının morardığını söyledi. Bunun üzerine otomobille eve gelen Ahmet Kaynak, eşiyle birlikte çocuğunu Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı muayenede İsmail bebeğin öldüğü belirlendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN