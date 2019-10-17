Haberler Yaşam Haberleri İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş

İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş Konya'da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail Kaynak’ın annesi Fatma Kaynak (21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma Kaynak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:56