Kaçan cinayet zanlısı 96 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı

Isparta Il Jandarma Komutanlığı Eğirdir İlce Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Tepeli Koyu Köprübaşı mevkinde S.A. isimli sahsın av tüfeği ile 5 el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayın aydınlatılabilmesi ve olaylara karısan şüphelilerin yakalanabilmesi maksadıyla Il Jandarma Komutanlığınca ozel ekip oluşturuldu. Yapılan çalısmalar neticesinde, Tepeli Koyu ve cevresinde bulunan PTS ve 7 guvenlik kamerasının geriye donuk ve olayın meydana geldigi tarih aralığındaki 96 saatlik kamera görüntüleri titiz olarak incelendi. Olayla ilgili 47 sahsın bilgisine başvuruldu.Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde S.A. ile aralarında husumet bulunan şüpheliler O.S., V.S. ve D.S. isimli şahıslar tarafından öldürüldü yönünde yönünde elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli V.S., S.A.' yı kendisinin öldürdüğünü elde edilen deliller neticesinde itiraf etti.Sucunu itiraf eden V.S. tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, O.S. ve D.S. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçta kullanılan av tüfeğinin bulunmasına yonelik olarak calışmalara devam edildiği öğrenildi.