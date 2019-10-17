Metrobüs sapığı 14 yaşındaki kızı annesinin yanında taciz etti!

İstanbul'da Söğütlüçeşme'den Metrobüs'e binen anne ve 14 yaşındaki genç kız hayatlarının şokunu yaşadı. Metrobüs'te oturdukları sırada yanlarına gelen 21 yaşındaki şüpheli İlker D. tarafından tacize uğrayan genç kız susmadı. Şüpheli gözaltına alınırken hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında iddianame düzenlendi.

HERKES İLERLEDİ, O İLERLEMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: 14 yaşındaki mağdur ile annesi Söğütlüçeşme durağından Metrobüs'e bindi. Levent'e giden anne-kız şoför koltuğunun arkasındaki ilk koltuğa oturdu. 21 yaşındaki şüpheli İlker D. ise anne-kızın bulunduğu Metrobüs'e Uzunçayır'dan bindi. Kalabalık olan Metrobüs'te şüpheliden sonra binen yolcular ortalara doğru ilerlemesine rağmen şüphelinin ilerlemedi. Mağdur genç kız ve annesinin yanında sabit durdu.

TACİZ DAHA DA ARTTI

Bu sırada şüpheli genç kıza yönelik cinsel istismarda bulunmaya başladı. İlk önce anlamayan genç kız bir başkasına yerini verince ayağa kalktı. Bu sırada şüpheli ile yan yana geldi. Şüpheli mağdur kızın arkasına geçti. Bu sırada cinsel istismar devam ediyordu. Durumdan rahatsız olan genç kız tepki göstererek uzaklaştı. Bu sefer de şüphelinin cinsel istismarı daha da arttı.

Mağdurun olayı bildirmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. İlker D. verdiği ifadede, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Savcılık, mağdure ile müştekinin evvelce şüpheliyi tanımadıkları ve aralarında husumet olmadığını, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda, mağdure ve müştekinin şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir nedenin bulunmadığını belirtti. İddianamede, şüphelinin şehevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla, ani ve kesik olmayan, devamlılık arz eden nitelikte mağdureye sürtünmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. İlker D. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.