Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, trafiği aksadı

’da refüjdeki ışıklı tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. nedeniyle karayolunun istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 23:09
Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Düzce'den Bolu'ya dönen Osman Öztürk (78) yönetimindeki 14 DM 858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı. Kazada yaralanan Osman Öztürk, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi yapılan Osman Öztürk, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant kavşağından Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kazanın ardından devrilen tabela ve aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN