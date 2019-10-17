Son dakika: İstanbul'da büyük emlak dolandırıcılığı operasyonu: 30 gözaltı

Özellikle emlak alışverişinin yoğun olduğu Beylikdüzü ve Esenyurt'ta dolandırıcılık şikayetlerinin artmasıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Dolandırıcılık şebekesinin çevrede kurduğu ofislerle vatandaşları tuzağına düşürdüğünü belirleyen polis, yaklaşık 5 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı.

İNŞAAT FİRMASI GİBİ OFİS AÇIP DOLANDIRDILAR

Zanlıların inşaat firması görünümünde ofis açtıkları, vatandaşları daire satma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi. Şebekenin bu yöntemle 120'nin üzerinde vatandaşı dolandırdığı ve 150 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.