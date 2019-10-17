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başlıyor? (, , ) ne zaman?

İslam alemi tarafından büyük bir öneme sahip olan üç aylar , ve aylarına verilen bir diğer isimdir. Bu günlerin önemi dini açıdan oldukça fazladır. Manevi ve dini huzurun kalpleri doldurduğu bu günler için geri sayım başladı. Peki, başlıyor? İşte başlangıç tarihi…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 10:25
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman?

Müslümanlar için bereket ve rahmet mevsimi olarak görülen üç aylar için araştırmalar yoğunlaştı. 2020 , ve ayları yani başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Hz. Peygamber'in "Ey Allah'ım, Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur." diye dua ettiği üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2020 Şaban, Recep, başlıyor? İşte o tarihler

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

İslam alemine bereket getirdiğine inanılan üç aylar hakkındaki tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz. İşte detaylar...

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2020 Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman?
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