Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

'te virajı alamayan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 17:52
Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine giden Ali Varol B. (50) idaresindeki 11 AAG 079 plakalı otomobil, TOKİ rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Su kanalına çarpan aracın sürücüsü Ali Varol B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fazilet B. (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası ulaşımın tek şeritten sağlandığı Bilecik-Bozüyük karayolu, otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasıyla trafiğe tamamen açıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN