YÖK noktayı koydu: ‘Özel yetenek sınavı kaldırıldı’ iddiası gerçek dışı

BUGÜN NELER OLDU

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırıldığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulduğunu söyledi. Saraç, "Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. Söz konusu olan 128 programın 14'ü ile ilgili alınan bir karar. Bu 14 programın ortak özelliği; bu programlara hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirme ile ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla 'bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlardır' düşüncesi yanlış. Bu yanlışın en büyük delili, sistem içinde bunların aynı zamanda merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyor olmaları. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. İkinci husus, bu 14 program, aynı zamanda eş zamanlı olarak merkezi sınavla da öğrenci alan programlar. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınan bu programların öğrenci alan doluluk oranı, özel yetenekle öğrenci alanlara göre daha yüksek. Yani bu adım öğrencinin aleyhine değil lehine de bir adım olarak da değerlendirilebilir" dedi. ANKARA