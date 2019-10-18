Çiğ köftede kiremit tozu ve ketçap uyarısı!

Coğrafi işaret tescili Adıyaman'da olan etsiz çiğ köfte kentte günlük olarak yaklaşık 2 ton üretiliyor. Meşhur Adıyaman çiğ köftesi çevre illere hatta yurt dışına paket yapılarak gönderiliyor. İnce bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanıldığı çiğ köfte elde yoğurularak kıvama getirildikten sonra tüketiciye ulaşıyor. Adıyamanlı çiğ köfte ustası Basri Aktulum, el ile yoğurulan köftenin daha sağlıklı olduğunu belirterek, "En sağlıklısı elle yoğrulması. Elle yoğurulduğu zaman isotu, baharatı, salçası yoğuruldukça pişer ve piştikçe mideye zarar vermez" dedi.



