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Çiğ köftede kiremit tozu ve ketçap uyarısı!

Adıyaman'da, çiğ köfte ustaları, günümüzde sıkça tüketilen etsiz çiğ köftenin maliyetini en aza indirebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ve köfteye baharat yerine kiremit tozu, salça yerine ise ketçap konulduğunu ifade ederek kalitesiz üretimlerden şikayet ettiler.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 11:05
Çiğ köftede kiremit tozu ve ketçap uyarısı!

Coğrafi işaret tescili Adıyaman'da olan etsiz çiğ köfte kentte günlük olarak yaklaşık 2 ton üretiliyor. Meşhur Adıyaman çiğ köftesi çevre illere hatta yurt dışına paket yapılarak gönderiliyor. İnce bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanıldığı çiğ köfte elde yoğurularak kıvama getirildikten sonra tüketiciye ulaşıyor. Adıyamanlı çiğ köfte ustası Basri Aktulum, el ile yoğurulan köftenin daha sağlıklı olduğunu belirterek, "En sağlıklısı elle yoğrulması. Elle yoğurulduğu zaman isotu, baharatı, salçası yoğuruldukça pişer ve piştikçe mideye zarar vermez" dedi.

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Çiğ köftede kiremit tozu ve ketçap uyarısı!
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