Çocuklar brokoliyi çok sevdi

Çocukluk çağında gittikçe artan fazla kiloluluk ve azalan fiziksel aktivite ile mücadele etmek için 2011'de okullarda hayata geçirilen "Yemekte Denge" projesi oldukça olumlu sonuçlar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sabri Ülker Vakfı'nın ortak olarak devlet okullarında uyguladığı projeyle çocukların aşırı kalori alımı azalırken her 100 şişman çocuktan 2'si ideal kilosuna yaklaştı. Büyüme ve gelişme çağında olan öğrencilerin ise boyları ortalama 2 cm uzadı. Türkiye'nin 20 ilinde 800 okulda on binlerce ilkokul ve okul öncesi öğrencisine ulaştırılan eğitim projesi sayesinde her gün kahvaltı eden öğrencilerin oranı yüzde 94'e çıkarken, fiziksel aktivite düzeyinde ciddi artış gözlendi. Proje uluslararası arenada en iyi uygulama örneği unvanını da kazandı. Vakıf bu yıl da "Obez Bir Dünyada Kötü Beslenme: Avrupa Perspektifleri" başlığıyla İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Beslenme Konferansı'nda "Yemekte Denge Eğitim Projesi: Türkiye'den En İyi Uygulama Örneği" başlıklı oturuma ev sahipliği yaparak, araştırma sonuçlarını beslenme dünyasının liderlerine sundu.Konferansta Türkiye'de bin 901 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Besin Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırması-2"nin sonuçları ilk kez açıklandı. Eğitim öncesi öğrencilerin yüzde 16'sı güne kahvaltı etmeden başlarken eğitim sonrası öğrencilerin yüzde 94'ü kahvaltı etmeye başladı. Eğitime katılan çocuklar besin gruplarını ve besleyici değerlerini daha iyi tanıyarak, böylece neyi ne kadar ve neden tüketmeleri gerektiğini öğrendiler. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler "Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırma projenin başarısını ispatladı. Çocuklar 32 haftalık bu eğitimden sonra kahvaltı alışkanlığı kazanıp düşük olan sebze ve meyve gibi gıdaların tüketimini arttırırken enerji dengesi için fiziksel aktivitenin önemini kavradı" dedi.Araştırma sonuçları, öğrencilerin "Yemekte Denge Eğitim Programı"ndan önce günlük oyun, egzersiz ve spor için ayırdığı vakit 182 dakika iken eğitim sonrasında bu sürenin 192 dk'ya yükseldiğini gösterdi. Özellikle metropol bir şehir olan İstanbul'da program sonrasında öğrencilerin günlük olarak egzersiz için ayırdıkları süre yüzde 40 artışla 25 dakikaya çıktı. Projenin en önemli ayaklarından biri olan "Aktif Yaşıyoruz" modülüyle her gün sınıf içinde 10 dakika fiziksel aktivite yapılıyor.SABRI Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş projenin 2017- 2018 eğitim dönemi ile hayat bilgisi dersi kapsamında müfredata dâhil edildiğini söyledi. Mutuş "Çocuklarımız dengeli beslenmenin ne olduğunun bilincinde sağlıklı bir beslenme tabağında neler olmalı ve bir yasaklama olmadan neyi ne kadar tüketmeleri gerektiğini öğrendiler. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte 9. yılına giren bu örnek projeyi hayata geçiriyor olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. Proje bu yıl itibarıyla Diyarbakır, Mardin, Muş, Adıyaman ve Elazığ olmak üzere 5 ilin eklenerek yaygınlaştırılmasıyla 20 ilde 800 okulda uygulanacak.