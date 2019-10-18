Cuma namazı saat kaçta? 18 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati

On binlerce vatandaş Cuma günü namaz saatlerini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren '' Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Türkiye'nin 81 ilinde kılınacak namazlarda eller semaya yükselecek ve hep birlikte dualar okunacak. Vatandaşlar camilere gitmeden önce Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere il il namaz saatlerini öğrenmek istiyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ekim Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 18 EKİM

İslam alemini yakından ilgilendiren mübarek Cuma namazı saatleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Haberimizin devamında Cuma namazının saat kaçta kılınacağına ve il il Cuma namazı saatleri vaktine yer verdik.