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saat kaçta? 18 Ekim , , ve il il Cuma namazı saati

Müslüman alemi için büyük önem arz eden saatleri merak ediliyor. Her hafta olduğu gibi bugünde camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. İslam alemini yakından ilgilendiren Cuma gününde , ve başta olmak üzere il il namazı saatleri vakitleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Camilerde ibadetlerin yapıldığı ve duaların kabul olacağı bugünde ‘’ Cuma namazı saat kaçta?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti!

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:16
Cuma namazı saat kaçta? 18 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati

On binlerce vatandaş Cuma günü namaz saatlerini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren '' saat kaçta?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Türkiye'nin 81 ilinde kılınacak namazlarda eller semaya yükselecek ve hep birlikte dualar okunacak. Vatandaşlar camilere gitmeden önce , , başta olmak üzere il il namaz saatlerini öğrenmek istiyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ekim Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 18 EKİM

İslam alemini yakından ilgilendiren mübarek Cuma namazı saatleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Haberimizin devamında Cuma namazının saat kaçta kılınacağına ve il il Cuma namazı saatleri vaktine yer verdik.

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Cuma namazı saat kaçta? 18 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati
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