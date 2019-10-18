Dayakçı kocasına çanta fırlattı tutuklandı

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Adana'da 22 yıllık eşi Cerrah Karalök tarafından yıllarca şiddette maruz kalan 3 çocuk annesi Meryem Karalök (46), boşanma davası açtı. Geçen yıl, duruşmaya katılmak için adliyeye giden kadın, kocasının sözlü hakaretlerine maruz kalınca, sinirlenip çantasını fırlattı. Karalök, "Erkeklik gururum incindi" diyerek karısından şikâyetçi oldu. Çantayı silah sayan mahkeme kadını 150 gün hapis cezasına çarptırıp, 3 bin lira para cezasına çevrildi. Parayı ödeyemeyen Meral Karalök, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.