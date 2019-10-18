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'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

'nin sınırındaki ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki sürücü  hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.10.2019 00:09
Derecik'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Derecik'teki Hacı Bey Mahallesi ile Samanlı Köyü arasında meydana geldi. Behram Yıldız yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki 2 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Derecik 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığından havalanan askeri helikopterle bölgeden alınıp Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü Yıldız'ın cansız bedeni ise otopsi yapılması için Şemdinli Devlet Hastanesine götürüldü.

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Derecik'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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