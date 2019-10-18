Maskeli soyguncuları GPRS ele verdi! Dövizlerle birlikte otel odasında yakalandılar...

İstanbul Şişli'de meydana gelen döviz bürosu soygunuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede döviz bürosunu yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla soyan şüphelilerin olaydan sadece 2 gün sonra kıskıvrak nasıl yakalandıkları anlatıldı. İzlerine kamera görüntüleri takip edilerek ulaşılan şüphelilerden 3'ü yakalanırken 2'sinin firari olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

ARAÇ TERKEDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Eylül günü akşam saatlerinde Şişli Halaskargazi'de bulunan Savaş Döviz isimli iş yerinin yüzü maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyulduğu belirtildi. Soygun ardından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olay yerine geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları, görüntülerden tespit edilen 34 FK ….. plaka sayılı araca 19 Mayıs Mahallesi Hamit Kaplan Sokak'ta kapıları açık ve üzerinde anahtarı olmadan terkedilmiş vaziyette olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Bahse konu aracın kiralık olduğu, aracın Krill S. tarafından 10 Eylül 2018 günü kiralandığı belirtildi. Aracın GPRS kayıtlarının kontrol edildiği, 14 Eylül 2018 günü saat 23:42'de Esenyurt Talatpaşa Mahallesi üzerinde park ettiği, suç tarihi olan 15 Eylül 2018 günü ise öğlen saat 11:58'de buradan hareket ederek 16:50'de Şişli Harbiye'ye geldiği ifade edildi.

MASKESİZ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Aynı gün saat 17:12 sıralarında da 19 Mayıs Mahallesi'ne park ettiği tespit edilen aracın yine GPRS bilgilerinin incelendiği, aracın genellikle gece geç saatlerde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi civarında park halinde olduğu belirtildi. Bahse konu adres civarında çalışma yapıldığı, şahısların eylemi gerçekleştirdikten sonra kaçış istikametinde aracı terk ettikleri ve yüzlerindeki maskeleri çıkarttıktan sonraki görüntülerinin elde edildiği anlatıldı.

İddianamede, Esenyurt'taki adres civarında yapılan kamera çalışmalarında olayı gerçekleştiren şahısların olaydan bir gün önce Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki adreste ikamet ettikleri, civarda yapılan kamera çalışmalarından şüpheli şahısların 14 Eylül 2018 tarihinde bu ikamette olduklarının anlaşıldığı kaydedildi. Şüphelilerden ikisinin bu adreste ikamet ettiklerinin belirlenmesiyle kimlikleri tespit edildi.

OTELDE BASILDILAR

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerden Gevorg A. ve Khalık B.'nin Bursa Gemlik'te bir otele 17 Eylül 2018 günü akşam 20:15'te giriş yaptıkları belirlendi. İki şüphelinin aynı gün 21:55 sıralarında yakalandıkları ve kaldıkları odada arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda 4 bin 661 ABD doları, 7 bin 630 Euro, 10 bin 000 Suudi Arabistan riyalı, 800 Katar riyalı, 500 Danimarka kronu, 50 bin 000 Irak dinarı, 2 bin 000 dirhem, 200 Manat ve 37 bin 600 TL nakit paranın ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, olayda kullanıldığı belirlenen araçtan elde edilen parmak izlerinin şüpheliler Elquja D., Khalik B., Gevorg A., Valikov D. ve Altandıl L.'ye ait olduğunun tespit edildiği anlatıldı. Altandıl L.'nin farklı bir suçtan tutuklu bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden Gevorg A., Khalik B. ve Altandıl L. İfadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları reddettiği, diğer şüpheliler Elquja D. ve Valikov D.'nin ise henüz yakalanamadığı kaydedildi. Savcılık, biri Rusya, dördü Gürcistan uyruklu 5 şüpheli hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Birden Fazla Kişi ile Kendisini Tanınmayacak Hale Koyarak Silahla, İşyerinde Yağma' suçu kapsamında hapis cezası talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.