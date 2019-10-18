MHP’li Semih Yalçın’ın evlat acısı

BUGÜN NELER OLDU

Önceki akşam Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler surların yaklaşık 70 metre aşağısındaki kayalıklarda bir genci ölü diğerini de ağır yaralı buldu. Hayatını kaybeden kişinin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu, ağır yaralı olan diğerinin ise arkadaşı Arif Fidanboy olduğu tespit edildi. Acı haberi alan baba Yalçın, olay yerine gelip Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dan olayla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaleyi gören çevre ve kaleye giden güzergâhtaki kameralar inceleniyor. Savcılık soruşturma kapsamında Yalçın ve Fidanboy'un telefonlarına el konuldu.Olayla ilgili 3'üncü kişi üzerinde durulurken, ağır yaralı Fidanboy için de savcılık talimatı üzerine emniyetten koruma tedbiri alması istendi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile çok sayıda AK partili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'li Yalçın'a baş sağlığı diledi. Öte yandan MHP milletvekilleri, parti il ve ilçe yöneticileri ile Ülkü Ocakları üyeleri başsağlığı dilemek üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.